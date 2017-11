RER A et B : trafic interrompu sur une partie de ces lignes

Pas de reprise du trafic ce mercredi pour le RER A. La circulation a été interrompue lundi entre La Défense et Auber pour une fuite d'eau sur un chantier. Il n'y pas de RER B entre Bourg la Reine et Laplace jusqu'au 5 novembre pour faire de la maintenance. Le RER C est lui-aussi perturbé le soir.

Depuis quelques jours c'est un vrai casse-tête pour se déplacer en Ile-de-France. Depuis lundi 30 octobre le trafic est interrompu sur la ligne A entre La Défense grande Arche et Auber. La ligne est victime d'une fuite d'eau boueuse suite à des travaux du chantier Eole. Tous les jours depuis le début des perturbations, le retour à la normale est repoussé. A ce jour, la SNCF indique qu'il n'y aura pas de RER sur la ligne A mercredi 1er novembre. La reprise pourrait avoir lieu jeudi matin.

Attention, il n'y a pas de RER A du jeudi 2 au vendredi 10 novembre 2017 sauf le samedi et dimanche entre Nanterre-Préfecture et Sartrouville. Durant la même période par de train sur la ligne L entre Sartrouville et Maison-Laffitte. Des travaux de maintenance sont en cours.

Des perturbations aussi sur le RER B. Jusqu'au samedi 4 novembre, il n'y a pas d'Orlyval. Des bus ont été mis en place.

Jusqu'au dimanche 5 novembre le trafic est interrompu entre Bourg la Reine et Laplace pour cause de travaux.

Sur la ligne C du RER à partir du 1er novembre jusqu'au jeudi 30 novembre, sauf les weekends, il n'y a pas de train entre Paris-Austerlitz et Juvisy et Paris-Austerlitz et Massy de 21h30 à la fin du service. Des bus de substitution sont mis en place.