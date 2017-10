RER A : le trafic toujours bloqué mercredi matin entre Auber et La Défense

Le difficile colmatage d'une paroi percée lors d'un chantier n'a pas pu être achevé ce mardi. Le trafic reste donc bloqué entre Auber et La Défense, au moins jusqu'à mercredi matin.

La course contre la montre pour relever la ligne la plus fréquentée d'Europe continue. A l'arrêt entre Auber et La Défense depuis lundi, le trafic restera coupé ce mercredi matin entre Auber et La Défense. Le plan de substitution est donc reconduit : des bus remplacent les rames entre La Défense et Charles de Gaulle-Etoile. La ligne 1 du métro qui dessert les deux gares est renforcée, de même que les lignes 2, 6, 9 et 14. Même si la fréquentation s'annonce moins importante en ce mercredi férié, 160 agents de la RATP restent mobilisés pour informer les usagers.

25 tonnes de boue évacuées

Si le retour à la normale prend du temps, c'est que l'opération est complexe. Il s'agit de colmater une brêche accidentellement percée lundi lors d'un chantier, et d'où s'est écoulé un flot d'eau boueuse. Les voies ont été noyées sur une cinquantaine de mètres. 25 tonnes de boues ont été récupérées mardi et 4 pompes installées pour continuer à désengorger les voies. Parallèlement, il a fallu monter un échafaudage pour réaliser le colmatage. Quand l'opération sera terminée, la RATP devra également vérifier toutes les installations (alimentation, signalisation et communications).