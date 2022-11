RER à Marseille : le projet d'un train toutes les 10-15 minutes, dans une dizaine d'années

Emmanuel Macron l'a annoncé. Il veut mettre en place dans les dix plus grandes métropoles de France un RER. Marseille ferait donc partie de la liste des villes qui seront dotées d'un train régional express, comme il en existe déjà en Ile-de-France. Le but est de réduire l'usage de la voiture et de désengorger les grandes villes. Voici ce à quoi pourrait ressembler ce projet de RER, déjà lancé depuis plusieurs mois, selon Jean-Pierre Serrus, vice président du conseil régional, en charge des transports.

France Bleu Provence : Quand est-ce que ce projet verra le jour ?

Jean-Pierre Serrus : Nous visons la décennie qui vient, pour développer un projet de transport métropolitain à la hauteur de nos espérances. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Des choses sont déjà en train d'avancer. Le plan Marseille en grand, présenté par le président de la République, est déjà en route. Il contribuera à ce système de mobilité pour la métropole, coordonnée avec évidemment le TER régional. Les déclarations du président de la République sont satisfaisantes parce qu'il rappelle le cap et il demande d'accélérer.

Existe-t-il déjà un tracé pour ce RER ?

Le tracé c'est celui qu'empruntera la future Ligne Nouvelle Provence-Côte d'Azur , l'axe qui relie Aubagne à Vitrolles. Il y a évidemment d'autres branches. Nous avons investi récemment, très lourdement, 250 millions d'euros sur la branche entre Aix et Marseille . Nous avons également investi sur la Côte Bleue.

Mais, là, vous nous parlez de TER... Quelle différence avec le futur RER ?

Un TER relie les territoires de la région, il passe dans les agglomérations et les métropoles, comme de celle de Marseille, Nice et Toulon. Là, dans ces agglomérations, nous travaillons avec les autorités locales pour intensifier. Le projet est d'avoir une plus grande fréquence et d'augmenter l'amplitude et la régularité. Pour cela, l'État investit à nos côtés sur le système de signalisation qui permettra à des TER, lorsqu'ils sont dans ces métropoles, de pouvoir être cadencés de manière beaucoup plus forte. Nous visons un train tous les quarts d'heure, par exemple à Marseille. Ce qui fait que lorsque vous arrivez dans une gare, vous savez que dans les 10-15 minutes pour aller pouvoir embarquer dans un train.

Combien cela va coûter ?

Rien que les premières phases 1 et 2 de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, qui va servir à la fois à la métropole Aix-Marseille-Provence, mais également celle de Toulon et celle de Nice, cela va coûter trois milliards et demi d'euros. À cela va se rajouter l'amélioration des pôles d'échange multimodaux. Il faut aussi que les gares soient correctement connectées aux bus, au métro, et au tramway, quand il y en a [...] C'est un peu tôt pour donner une enveloppe globale, mais ce sera plusieurs milliards d'euros.