RER à Nantes : le projet est sur les rails

Le projet de RER métropolitain autour de Nantes est sur les rails. Et il est qualifié de "stratégique" par Christophe Huau, directeur territorial de SNCF Réseau pour la Bretagne et les Pays de la Loire. Ce réseau express métropolitain, avec Nantes au cœur, s'étendra d'Ancenis à Savenay, passera aussi par Clisson, Sainte-Pazanne ou encore Nort-sur-Erdre.

Ambition affichée : un train toutes les demi-heures sur ces lignes car "aujourd'hui il y a des creux dans la journée", rappelle Loïc Cocherel, en charge de la prospective à la direction territoriale de SNCF Réseau. Il n'est pas question en revanche de créer de nouvelles voies, ce RER métropolitain empruntera les rails existants.

La première brique du RER est déjà posée entre Nantes et Ancenis

Mais pourra-t-on demain prendre le train d'Oudon à Couëron, par exemple, sans en changer à Nantes ? SNCF Réseau veut réaliser des études d'impact avant de se prononcer : "Est-ce-que beaucoup de personnes vont de Nort-sur-Erdre à Clisson ?", s'interroge Loïc Cocherel.

Toujours selon Loïc Cocherel, "une première brique du RER est déjà posée avec la mise en service du terminus technique en gare d'Ancenis en novembre 2021 (NDLR : voie de stationnement), ce qui a permis d'accroître la circulation entre Nantes et Ancenis. Et on continuera à construire ce projet sur une quinzaine d'années."

SNCF Réseau dit travailler de concert avec la Région Pays de la Loire et Nantes Métropole, très impliquées dans ce dossier. Vendredi 24 février, dans un communiqué commun, Christelle Morançais et Johanna Rolland ont dit vouloir "avancer vite pour le RER métropolitain". Les deux présidentes réagissaient à l'annonce de la Première ministre, Elisabeth Borne : un plan de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le transport ferroviaire , et notamment le déploiement de RER métropolitains.

En revanche, la ligne à grande vitesse réclamée par Christelle Morançais sur la totalité du trajet entre Nantes et Paris, pour mettre les deux villes à moins de deux heures, n'est pas pour demain : "Ce sera dans un second temps, très long", indique le directeur territorial Christophe Huau.

Le Puy du Fou lance sa croisière ferroviaire

L'autre gros dossier qui occupe SNCF Réseau en Pays de la Loire, c'est l'ouverture à la concurrence. Le sud Loire est concerné ainsi que les lignes Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon. Les premiers tours de roues du futur opérateur ferroviaire sont attendues "à partir de début 2025", selon Denis Deléris, responsable commercial de SNCF Réseau en Pays de la Loire.

Mais dès juin prochain, à travers sa filiale Europe Express, le Puy du Fou lance son Grand Tour, une croisière ferroviaire "historico-gastronomique" sillonnant la France sur six jours, "en passant par la Champagne, la Bourgogne, le sud de la France", précise Denis Deléris. "Et bien entendu, le train passera par Cholet pour permettre aux croisiéristes de profiter du parc du Puy du Fou et de la Cinéscénie."