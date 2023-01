RER à Strasbourg : seulement un train sur deux en circulation jusqu'à fin mars

Le REME de Strasbourg est bien un fiasco : 50% seulement des trains promis par la SNCF et les collectivités locales dans le cadre de la mise en place de ce RER bas-rhinois sont en circulation, plus d'un mois après sa mise en service le 12 décembre 2022. 410 trains de plus par semaine sur les 800 promis : les chiffres ont été présentés par la région Grand Est et l'Eurométropole de Strasbourg après avoir fait le point avec la SNCF.

Pour atteindre le niveau de service promis, et les 800 trains de plus par semaine, il faudra attendre la fin du mois de mars annoncent les collectivités. De son côté, la SNCF ne s'engage pas sur des dates précises. Mais la pression de la région et de l'Eurométropole est bien là. Avec une priorité : le retour rapide, dès début février des trains dits du quotidien. En fait, le retour des omnibus vers Haguenau, Molsheim, la Bruche et Sélestat.

L'Eurométropole et la région Grand Est ont fait le point avec la SNCF sur le REME © Radio France - Antoine Balandra

Si fin mars le REME tel qu'annoncé début décembre n'était pas une réalité, les usagers devraient bénéficier de nouveaux gestes commerciaux. Mais pas question pour la région ou l'Eurométropole de taper trop fort pour l'instant sur la SNCF, en cessant de financer le REME. Les élus y pensent. Mais il se donnent jusqu'à fin 2023 pour évaluer la situation.

La SNCF a aussi reçu les associations d'usagers ce mardi soir. Elle promet aussi de travailler sur l'affichage en gare. La mise en service du REME complet, promis pour fin août, n'est pour l'instant officiellement pas remise en cause.