RER A : Un nouveau centre de commandement pour informer plus rapidement les voyageurs en cas d'incident

Un Centre de Commandement Unique (CCU) vient d'ouvrir à la gare de Vincennes. Il réunit la RATP et la SNCF, pour informer plus rapidement les voyageurs du RER A en cas d'incident sur la ligne.

Vincennes, France

"C'est ce qu'on attendait !", se réjouit Alain Fabre, de l'association d'usagers ADUTEC, en Seine-Saint-Denis. Si, comme Alain, vous prenez le RER A tous les jours, vous restez peut-être parfois bloqués, train à l'arrêt, sans savoir pourquoi. Et vous attendez de longues minutes avant de connaître la nature de l'incident et de pouvoir choisir une autre solution. Ce temps mort est peut-être bientôt résolu ! Comme le RER B, la ligne A vient d'ouvrir, à la gare de Vincennes, un Centre de Commandement Unique (CCU), qui réunit la RATP et la SNCF (cette dernière gère les branches Cergy-le-Haut et Poissy). Le but est bien sûr de mieux faire circuler l'information et donc de mieux informer les voyageurs.

"Un centre commun, c'était la moindre des choses" - Mathieu Hemour, responsable du centre

Derrière leurs écrans d'ordinateurs, les 25 agents peuvent désormais transmettre les informations à leurs collègues en quelques secondes. "On se lève et on va leur parler, sinon il faut crier !", sourit Daniel, chef de régulation à la RATP.

Avant, les informations circulaient par téléphone. "Si un train est en retard, par exemple, je préviens directement mes collègues de la SNCF pour savoir comment ils comptent gérer le problème de leur côté", explique Daniel.

Le RER A, la ligne la plus fréquentée d'Europe

Au bout de la chaîne, le voyageur est lui aussi informé plus rapidement, via tous les canaux d'information habituels. "C'est vrai que c'était un besoin, reconnaît Lisette Chriqui, de l'association d'usagers ADUTEC. Parfois, on n'a pas assez d'informations. Donc on se demande entre nous ce qu'il se passe, quand le train va repartir, etc." "Il faut des informations en direct, ajoute Alain Fabre. Pas une heure après l'incident !"

Chaque jour, le RER A transporte 1.300.000 voyageurs. Mais il subit aussi une quarantaine d'incidents, entraînant des perturbations d'au moins 5 minutes. Le Centre de Commandement Unique devrait donc, d'ici peu, réduire le temps nécessaires pour informer les voyageurs.