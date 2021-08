RER B à Massy : augmentation du nombre de trains aux heures de pointe dès lundi

Le nombre de trains sur la ligne du RER B doit augmenter à partir de lundi. Il passera de 9 à 12 trains aux heures de pointe, entre Les Baconnets / Robinson et CDG2 / Mitry-Claye comme prévue initialement pour cet été. La circulation avait été réduite suite à l'accident du 25 juillet au cours duquel un ingénieur de la SNCF est mort suite à l'éboulement du chantier près de la gare de Massy.

Bus de substitution

Cette augmentation des train est possible grâce à la remise en état provisoire de l’une des voies du pont de Chartre selon la SNCF. Mais l'accident a prolongé l'interruption de circulation entre Les Baconnets et Massy Palaiseau.

Des travaux sont prévues jusqu'au 20 août entre Massy-Palaiseau et Saint-Rémy-lès-Chevreuse. C'est pourquoi, aucun arrêt ne sera desservi entre Les Baconnets et Saint-Rémy-lès-Chevreuse jusqu'au 20 août. Des bus de substitution sont mis en place.

Mais la SNCF assure que : "Les circulations entre Massy-Palaiseau et Saint-Rémy-lès-Chevreuse reprendront le 21 août. " La compagnie estime également que la circulation devrait revenir à la normale pour la rentrée de septembre.

Travaux des pont de Chartres et Gallardon interrompus

Dans un communiqué, la SNCF rappelle que les travaux de rénovation des ponts de Chartres et Gallardon sont à l'arrêt depuis l'accident du 25 juillet. Mais "des opérations sont en cours pour déterminer le mode opératoire pour remettre en services les voies." Il s'agit de sondage du sol, de forage et d'injection pour sécuriser la plateforme ferroviaire. Après ces travaux, la caténaire et la signalisation pourront être réinstallées.

La société indique néanmoins que sur le reste de la ligne, l'ensemble des travaux avancent bien. Les mises à niveau des quais de Fontaine-Michalon et Luxembourg sont terminées. Les travaux de la gare de Denfert-Rochereau ont même pris de l'avance : elle sera fermée pour la dernier ce week-end du 14 et du 15 août.