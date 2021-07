RER B : à vous de choisir le design des futurs trains

Les Franciliens invités à se prononcer sur le design du futur RER B. Une consultation publique est lancée ce jeudi par Ile-de-France Mobilités (IDFM) pour choisir le visage et l'aménagement intérieur des trains qui équiperont la ligne à partir de fin 2025. Les votes ont lieu en ligne jusqu'au 31 juillet minuit.

Les premières esquisses ont été présentées aux associations d’usagers, et le design choisi par les Franciliens des futurs MI20 sera présenté à la rentrée. Les voyageurs ont le choix entre trois options. Pas de différences majeures mais de petits détails qui changent. Voici les trois propositions pour la face avant extérieure :

Les voyageurs ont le choix entre trois options pour le design extérieur des rames du RER B - IDFM

Concernant le design intérieur, les trois propositions diffèrent sur la couleur des sièges, les éclairages, les barres de maintien et le revêtement de sol :

.

Pour le reste, les trains, construits par le groupement Asltom/Bombardier/CAF alterneront voiture à un étage avec des voitures à deux niveaux pour plus de capacité. Avec 345 places assises, ils pourront ainsi accueillir 20% de voyageurs en plus par rapport aux rames actuelles. Ces MI20 seront 100% accessibles, climatisées, vidéoprotégé et équipés de prises USB. Les premières livraisons sont toujours officiellement prévues pour fin 2025 (et les dernières fin 2030) malgré la bataille judiciaire qui a, un temps opposé Alstom à la SNCF, la RATP et IDFM.