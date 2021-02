RER B : Alstom renonce au contrat des nouvelles rames

Alstom a donc choisi d'aller à l'affrontement. Le constructeur ferroviaire a annoncé jeudi qu'il n'exécuterait pas le contrat des nouvelles rames du RER B. Une décision qui risque d'entraîner plusieurs années de retard sur la livraison des 146 nouveaux trains, prévus à partir de 2025.

Ce contrat de 2,56 milliards d'euros avait été remporté à la fin de l'année dernière par le consortium Bombardier-CAF, au détriment d'Alstom. Mais depuis le 29 janvier, Asltom a repris Bombardier et se retrouve en position de devoir honorer le contrat. Ce que le constructeur ferroviaire refuse aujourd'hui de faire.

Un risque financier trop important

Pour justifier sa décision, Alstom met en avance le risque de perdre de l'argent. "Les conditions technico-financières de l'offre ne correspondent pas aux prix de marché et ne permettent pas d'exécuter ce contrat sans risques importants pour le financeur, l'exploitant, les voyageurs et pour notre entreprise", a expliqué dans un communiqué le constructeur ferroviaire, qui a repris Bombardier Transport le 29 janvier.

Ce nouvel épisode est un énième rebondissement dans cette affaire. Depuis l'attribution du contrat, Alstom a multiplié les recours. Dernière demande en date, une proposition de médiation à Ile-de-France Mobilités (IDFM), la RATP et la SNCF. Une demande rejetée.

Pour les opérateurs et IDFM, le constructeur est tenu d'honorer le contrat, signature ou pas, dès lors qu'il a fait une offre ferme et qu'il a été retenu. "Il ne faut pas oublier que dans la commande publique, quand vous avez fait une offre, qu'elle est ferme et qu'elle est acceptée, on ne peut pas négocier", avait souligné mardi la PDG de la RATP, Catherine Guillouard.

Cette décision risque de retarder de plusieurs années la livraison des nouvelles rames, au grand dam des voyageurs. L'attitude d'Astom est jugée "écoeurante" par Arnaud Bertrand, le président de l'association d'usagers Plus de Trains.