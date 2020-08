RER B : début de cinq jours de travaux et de galère sur le sud de la ligne

Méfiance si vous avez un train à prendre à Massy TGV cette semaine, ou un avion à Orly et que vous comptiez y aller en RER B... La circulation est interrompue de ce mardi matin et jusqu'à dimanche 16 août dans le sud de la ligne entre Laplace et Croix de Berny en direction de Saint-Rémy-les-Chevreuses, annonce la RATP.

Plus aucun RER ne roule dans cet intervalle donc et ça concerne aussi toute la branche Robinson. Conséquences : les stations Arcueil-Cachan / Bagneux / Bourg la Reine / Parc de Sceaux / Sceaux / Fontenay aux Roses ET Robinson ne sont plus desservies. La circulation reprend ensuite à La Place vers le Nord et Croix de Berny pour ceux qui doivent aller dans la vallée de Chevreuse.

Le plan des travaux du 12 au 16 août 2020 sur le RER B. - Infographie RATP

Entre les deux, un service de bus de substitution est mis en place. Mais attention, au départ et à destination de Porte d'Orléans. Pour continuer son trajet vers le nord de la ligne, il faut donc prendre la 4 pour aller dans Paris ou le tram jusqu'à Cité Universitaire pour récupérer le RER B. Fréquence de ces bus : toutes les 3 minutes en heures de pointe, toutes les 5 à 8 minutes le reste de la journée.

C'est donc cinq jours de galère qui démarrent, pour réaliser des "traversées sous les voies", explique la RAPT. Il faut enterrer des câbles sous les voies notamment.