RER B : des rames rénovées en attendant les nouveaux trains

Ce sera bientôt la fin des trains bleu, blanc, rouge sur le RER B. Ces rames, les MI84, qui datent des années 1980 et qui sont les dernières de la ligne à n'avoir jamais été rénovées, sont en train de subir un lifting. La première rame rénovée a été inaugurée mercredi à Bagneux par Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France. Trente-deux autres seront mises en service d'ici fin 2022, au rythme d'une par mois.

Ces trains, livrés par Alstom avec deux ans de retard (après la découverte d'amiante lors du chantier), doivent permettre d'améliorer le quotidien de la deuxième ligne la plus fréquentée du réseau. Le RER B transportait près d'un million de voyageurs par jour avant le confinement. Dotées d'une ventilation réfrigérée et de caméras de vidéoprotection, ces rames possèdent également plus de places assises (316 contre 212 auparavant).

De nouveaux trains à deux étages en 2025

"Cela change quand même tout", s'enthousiasme Valérie Pécresse. "On ne mourra pas de chaud l'été. C'est beaucoup plus de confort et un sentiment de bien-être". A l'issue de cette rénovation, qui concerne un quart des rames, l'ensemble du parc du matériel roulant du RER B aura été modernisé, fin 2022. De quoi faire patienter les voyageurs jusqu'à l'arrivée de nouveaux trains à deux étages. La commande, qui a pris du retard avec le confinement, doit être passée avant la fin de l'année, a confirmé la présidente d'Ile-de-France Mobilités. Premières livraisons attendues en 2025.

Un autre projet, déterminant pour améliorer la régularité de la ligne, a également pris du retard. L'appel d'offre pour l'automatisation de la conduite, un système baptisé Nexteo, a été reporté par la SNCF au printemps, au profit du chantier du Charles de Gaulle Express. Ce qui avait suscité la colère de Valérie Pécresse. "L'Etat s'est engagé à donner la priorité au transport du quotidien. On compte donc sur l'engagement de l'Etat pour que Nexteo figure en priorité dans le prochain contrat de plan Etat-Région à la fin de l'année. C'est mon combat", a assuré la présidente de la Région Ile-de-France.