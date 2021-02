RER B : Ile-de-France Mobilités menace de poursuivre Alstom en justice

La RATP a attribué à Bombardier Transport, racheté par Alstom, et CAF, un constructeur espagnol, un contrat de plus de 2 milliards et demi d'euros pour 146 rames du RER B. Le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilité menace Alstom de le poursuivre si le contrat n'est pas respecté.

La lutte entre la RATP et Alstom n'en finit pas. Après l'injonction de Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, c'est maintenant Ile-de-France Mobilités qui monte au créneau.

Le conseil d'administration mandate la RATP et la SNCF de poursuivre Alstom ou CAF en justice, au cas où l'un des deux constructeurs n'honorerait pas le contrat de fourniture des futurs RER B, 146 rames en tout, pour 2,6 milliards d'euros. Le contrat pour ces rames a été attribué le 13 janvier dernier à un groupement associant Bombardier Transport et CAF, un constructeur espagnol, au détriment d'Alstom, qui a ensuite racheté Bombardier Transports, le 29 janvier et retiré son offre, la jugeant trop risquée.

à lire aussi RER B : Alstom renonce au contrat des nouvelles rames, bataille juridique en perspective

Sauf que la RATP et la SNCF considèrent que cette offre était inconditionnelle et ont donc signé le contrat vendredi. Si le groupe français a bien honorer l'invitation, il n'a pas confirmé qu'il honorerait le contrat. Le constructeur espagnol CAF s'est lui dit partant, et a aussi menacé Alstom de poursuites en cas de rupture du groupement prévu avec Bombardier. Au lendemain de cette réunion, le conseil d'administration d'IDFM "exige à l'unanimité qu'Alstom et CAF honorent sans délais le marché de fourniture des matériels", a indiqué l'autorité régionale des transports dans un communiqué.

Bientôt une clause de loyauté ?

Le conseil d'aministration qui envisage une clause de loyauté pour les futurs appels d'offre de matériels roulant, basée sur le respect des engagements passés et en cours des sociétés qui y participent. Une "clause de loyauté" qui pourrait peser fortement, puisque IDFM est le principal client d'Alstom avec 19 milliards d'euros de commandes en cours passées au groupe et à Bombardier.