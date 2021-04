La commande de 146 nouveaux trains pour le RER B va être honorée par Alstom. Le constructeur a trouvé un accord avec la RATP et la SNCF.

RER B : le marché des nouveaux trains est enfin lancé après l'accord trouvé entre Alstom et la RATP

Le marché des futurs trains du RER B est enfin sur les rails. Après plusieurs mois de bataille judiciaire, un accord a été trouvé annonce Ile-de-France Mobilités (IDFM) ce mercredi. "Le consortium Alstom-Bombardier/CAF s'engage définitivement dans l'exécution du marché du MI20", indique IDFM dans un communiqué. La commande prévoit la fourniture de 146 nouvelles rames, pour 2,56 milliards d’euros.

L'appel d'offres avait été remporté fin 2020 par Bombardier et le constructeur espagnol CAF. Mais Alstom, devenu propriétaire de Bombardier en janvier, avait dénoncé le contrat et refusait de l'honorer au motif qu'il ne serait pas viable financièrement et techniquement. Plusieurs recours en justice avaient été déposés par le constructeur. Finalement les négociations ont abouti à un accord. Après une dernière réunion ce mardi, le groupement Alstom-Bombardier/CAF s'est engagé à exécuter le contrat "sur la base du marché notifié".

"Les discussions intervenues depuis plusieurs semaines ont permis au nouveau groupe Alstom-Bombardier de prendre connaissance des termes du contrat et de lever leurs inquiétudes", précise IDFM dans son communiqué. L'arrivée de ces nouveaux trains est capitale pour moderniser le RER B, deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe. Les premières livraisons sont attendues fin 2025.