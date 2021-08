RER B : moins de trains en journée, interruption dès 23 heures, la circulation perturbée dès le 5 août

L'accident du 25 juillet dernier sur un chantier tout près de la gare de Massy-Palaiseau, qui avait couté la vie à un ingénieur de la SNCF, va avoir des répercussions sur la circulation des RER B vers le nord (Paris puis Roissy et Mitry-Claye) à partir du 5 août. L'effondrement de terrain, à proximité des voies, interdit désormais toute circulation entre Massy-Palaiseau et Les Baconnets, avec des conséquences notamment pour ceux qui utilisent la ligne le soir. Cette portion est fermée pour travaux jusqu'au 11 août inclus, mais un passage était autorisé quelques heures par jour sur le pont de Chartres pour permettre aux trains d'accéder à l'atelier de maintenance.

Or, selon rerb-leblog, toute circulation est désormais interdite 24h/24 à cause des besoins de l’enquête en cours d'une part, et à cause de l’instabilité de la zone. Il est donc impossible d'assurer la maintenance des trains. Pour respecter les normes de sécurité, la seule solution selon la RATP et la SNCF est donc de réduire la circulation à neuf trains par heure toute la journée, contre douze aux heures de pointe l'été, et vingt en temps normal. "Ça va vraiment être compliqué pour les voyageurs", anticipe Arnaud Bertrand, de l'association d'usagers Plus de trains, pour qui il existe des solutions pour soulager le RER B.

C'est des solutions qu'on va demander à la SNCF et à la RATP de mettre en place, parce qu'elles peuvent aider dans ce contexte très compliqué.

"Il existe une ligne de métro dans Paris qui lui est parallèle, c'est la ligne 4", poursuit Arnaud Bertrand. "Il faut qu'elle circule à plein régime, il faut qu'ils mobilisent des conducteurs ou qu'ils en prennent peut-être sur d'autres lignes. Ça peut déjà aider dans Paris. Au nord, la ligne K est parallèle au RER B entre Paris et Mitry, elle peut aider à ajouter quelques trains à La Courneuve, au Bourget, à Aulnay ou à Mitry, où il y a beaucoup de monde."

Interruption de la ligne dès 23 heures

Par ailleurs, toujours pour respecter les normes de sécurité, la SNCF et la RATP annoncent l'interruption de la ligne entre Les Baconnets et le nord dès 23h. Passée cette heure, depuis ou vers Massy il faut emprunter le RER C via Longjumeau et Juvisy. Depuis ou vers Les Baconnets et Robinson, il faut prendre les lignes de bus régulières. Elles seront renforcées, mais les opérateurs de transports préviennent qu'elles risquent d’être très chargées : il est donc conseillé d’anticiper ou de reporter les déplacements.

Les trains actuellement en circulation entre Le Guichet et Massy-Palaiseau fonctionnent jusqu'à la fin de service. Les bus de substitution entre Le Guichet et Saint-Rémy-lès-Chevreuse d’une part et Massy-Palaiseau et les Baconnets d’autre part restent en circulation.