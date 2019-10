RER B : une panne d'alimentation paralyse le trafic sur la partie nord

Et il n'y a pas que le RER B qui est touché ce jeudi soir, le RER D aussi ainsi que les lignes H et K. Les usagers se déchaînent sur les réseaux sociaux.

Île-de-France, France

Les usagers sont furieux et ils le font savoir. Avec une nouvelle soirée de galère. La RATP et la SNCF ont annoncé jeudi soir l'interruption du trafic sur la partie Nord du RER B entre Gare du Nord et Aéroport Charles De Gaulle et Aulnay-sous-Bois en raison d'une panne électrique, sur le compte Twitter RER B. Le trafic devrait reprendre dans la soirée mais rester perturbé, a indiqué un porte-parole de la SNCF.

La ligne K du Transilien est également concernée entre Paris-Nord et Mitry-Claye. Dans un premier temps, il a été fait état d'une "rupture de caténaire à La Plaine Stade de France". Il y a eu une coupure globale d'alimentation, mais depuis, celle-ci a été rétablie sur trois voies sur quatre, ce qui va permettre une reprise du trafic, a précisé le porte-parole. Des opérations de sécurisation sont en cours, car des voyageurs sont descendus sur les voies, a-t-il ajouté.

L’incident a déclenché des réactions furieuses chez les usagers.

La RATP et la SNCF invitent les voyageurs à consulter la recherche d'itinéraire sur l'appli RATP pour modifier leur trajet. Les trains circulent en revanche sur la partie sud du RER B entre Châtelet-Les Halles et Saint-Rémy-les-Chevreuse et Robinson.