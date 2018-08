Une nouvelle portion du RER C est touché par des travaux. Aucun train ne circulera entre Paris et Pontoise jusqu'au 19 août.

Le RER C touché par de nombreux travaux en août

Pontoise, France

Une nouvelle portion du RER C est à l'arrêt complet. L'ensemble du trafic est interrompu à partir de lundi matin et jusqu’au 19 août entre l'avenue Henri-Martin à Paris et Pontoise (Val-d'Oise).

Sur cette portion, des travaux vont être réalisés pour une meilleur mise en accessibilité à la gare d’Ermont-Eaubonne (Val-d'Oise) ainsi que pour remplacer le pont de l’Étoile, datant de 1905, par une structure plus moderne à Gennevilliers (Hauts-de-Seine).

Ces travaux s'ajoutent à ceux cet été sur le tronçon central qui se poursuivent jusqu'au 25 août.