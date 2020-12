Quelles garanties pour les voyageurs du RER C après l'effondrement de la poutre qui paralyse le trafic au sud ? Une indemnisation est-elle prévue ? Le président de l'association Plus de trains répond à France Bleu Paris ce mercredi au lendemain d'une réunion avec Ile-de-France Mobilités.

RER C : l'association Plus de trains "craint entre 10 et 15 jours de très grosses perturbations"

La fin de la galère pour les usagers du RER C, ce n'est pas pour tout de suite. "On craint que ce soit de 10 à 15 jours de très grosses perturbations sur tout le RER C et d'interruption dans le sud de l'Ile-de-France", déclare ce mercredi sur France Bleu Paris, Arnaud Bertrand, le président de l'association Plus de trains, qui a participé à une réunion hier soir avec Ile-de-France Mobilités.

Le chantier pour dégager la poutre de 300 tonnes effondrée sur les rails dans le XIIIe arrondissement s'annonce très compliqué, et les experts ont à peine commencé à évaluer les dommages.

à lire aussi Il faudra "sans doute une dizaine de jours" pour dégager la poutre tombée sur les rails du RER C

En attendant, un retour à la normal, l'association réclame en "urgence" des itinéraires de substitutions pour les voyageurs affectés. Tout le tronçon sud entre Austerlitz et Juvisy est coupé, et c'est très ralenti sur le reste du réseau avec des trains toutes les demi-heures ou toutes les heures.

"Ça veut dire une très bonne information. Malheureusement hier soir, elle n'était pas bonne", déplore Arnaud Bertrand qui somme la SNCF "d'améliorer sa communication avec des informations fiables" sur son application. "Second point, s'assurer qu'il y a autant de RER C qui roule là où ce n'est pas coupé".

L'association conseille aux voyageurs en attendant de "contourner le problème", "ne pas hésiter à perdre 20 minutes" en prenant les autres lignes.

Si c'est deux semaines de galère, il est important qu'il y ait une indemnisation d'Ile-de-France Mobilités

La plus grosse galère reste reste les usagers privés de trains entre Juvisy et Austerlitz. Arnaud Bertrand regrette que la SNCF ne puisse pas amener de trains jusqu'à l'entrée de Paris et Bibliothèque François Mitterrand, "c'est dommage, mais c'est trop compliqué pour la SNCF". "Donc il faut une flotte de bus de substitution qui amènent sur les lignes parallèles" (RER B et D), réclame l'association, parce qu'un bus accueille "60 personnes contre 2.000 dans un RER" en temps normal, la fréquentation étant moindre avec le confinement.

Les usagers seront-ils indemnisés ? "Si c'est deux semaines de galère, il est important qu'il y ait une indemnisation d'Ile-de-France Mobilités".

Retour à un trafic normal le samedi pour les courses de Noël

Alors que le confinement s'allège avec la réouverture des magasins et la fin des attestations de déplacements le 15 décembre, l'offre de transports aujourd'hui réduite va-t-elle revenir à la normale ? Réflexion en cours, alors que la fréquentation est en baisse toujours avec un usager sur trois en moyenne qui prend les transports. Mais Ile-de-France Mobilités prévoit déjà un retour à la normal le samedi pour permettre aux usagers de faire leurs achats de Noël, confirme Arnaud Bertrand sur France Bleu Paris, au lendemain d'une réunion.