La poutre tombée sur les rails entre Austerlitz et Bibliothèque François Mitterrand a été complètement retirée dans la nuit de mercredi à jeudi. La SNCF va désormais reprendre le chantier pour réparer les dégât sur la voie.

RER C : la poutre tombée sur les voies a été évacuée

La poutre tombée sur les voies du RER C a été entièrement évacuée dans la nuit du 9 au 10 décembre

Il aura fallu près de dix jours pour retirer la poutre de 370 tonnes tombée sur les rails. L'évacuation du dernier bloc de béton s'est terminée dans la nuit de mercredi à jeudi indique le maître d'ouvrage Aurore Promotion. Un chantier d'ampleur qui a nécessité l'intervention de 150 personnes jour et nuit depuis l'incident.

Le 1er décembre, une poutre de béton de 45 mètres de long s'est effondrée sur les voies du RER C entre Austerlitz et la Bibliothèque François-Mitterrand, interrompant le trafic au sud de la ligne. Pour l'évacuer il a fallu acheminer deux énormes grues ferroviaires et des trains spéciaux. Il faut encore évacuer les derniers gravats sur les voies avant de passer la main à la SNCF.

Pas encore de date de reprise

SNCF Réseau va désormais prendre le relais pour remettre en état l'infrastructure ferroviaire et permettre une reprise du trafic. Aucune date précise n'est encore avancée. "On ne peut pas s'engager sur une date tant que l'évaluation des dégâts à réaliser n'a pas été faite précisément", explique une porte-parole de l'entreprise. Il faut évaluer combien de mètres de rails sont touchés, le nombre d'aiguillage impactés puis procéder aux travaux et aux tests avant la remise en service.

Le trafic reste donc toujours interrompu entre Juvisy dans l'Essonne et Austerlitz. Des bus de substitution ont été mis en place. Et ailleurs sur la ligne, les fréquences sont réduites. La SNCF conseille toujours à ses usagers qui voyagent vers le sud et qui le peuvent, de prendre le RER D à Juvisy, ou le RER B à Massy-Palaiseau.