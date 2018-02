La crue de la Seine en février 2018 à Paris a fragilisé le plafond de la station Saint-Michel sur la ligne C du RER. Il s'est désagrégé et a libéré de l'amiante. La SNCF a décidé de fermer la station Saint-Michel pour faire des travaux. La station pourrait rouvrir fin avril 2018.

La station Saint-Michel sur la ligne C du RER reste fermée jusqu'à fin avril 2018... au moins. Avec la crue de la Seine en février 2018, le plafond de cette station a été victime d'infiltrations. Le flocage de la voûte s'est désagrégé et a libéré de l'amiante. La station Saint-Michel du RER C est donc en travaux.

La SNCF va d'abord défloquer le plafond de la station. Cela devrait être terminé fin avril. Elle compte ensuite entreprendre le désamiantage proprement dit de toute la gare au moment des travaux Castors qui se déroulent tous les étés depuis une vingtaine d'années sur le tronçon central de cette ligne.

Près de 60.000 voyageurs montent tous les jours à cette station sur une ligne C qui transporte quotidiennement 540.000 personnes. Durant les crues de février 2018, le tronçon central de ce RER était resté fermé 15 jours.