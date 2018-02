Après la crue de la Seine, de l'amiante tombe sur les quais du RER C. Les travaux d'étanchéité vont prendre au moins 15 jours à la station Saint-Michel-Notre-Dame, sous l'île de la Cité à Paris.

Paris, France

Si le trafic a repris cette semaine pour le RER C jusqu'ici inondé, tout n'est pas revenu à la normale. De l'eau s'est infiltrée dans le plafond de la gare, faisant tomber des petits morceaux d'amiante. "La gare a été construite à la fin des années 70, explique le directeur de la ligne Bertrand Gosselin, et avec SNCF réseau nous n'en sommes qu'à la phase d'étude du désamiantage". Les trains ne s'arrêtent donc plus sous l'île de la Cité à Paris, le temps de travaux d'étanchéité.

Au moins deux semaines de travaux

"Nous mesurons en permanence le taux de fibres d'amiante dans l'air et pour le moment, nous ne dépassons pas ceux imposés par les normes" poursuit le directeur du RER C. En attendant le désamiantage complet, le plafond de la gare sera recouvert d'une bâche "totalement étanche". Une intervention qui ne peut se faire que la nuit, durant trois à quatre heures, le temps de poser puis d'enlever les échafaudages sans gêner la circulation des trains.

100 000 passagers montent ou descendent quotidiennement du RER C à cet arrêt.