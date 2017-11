RER C : le trafic est interrompu sur une grande partie de la ligne depuis 8h30 à cause d'un incendie

Un incendie à l'entrée du tunnel de Meudon Val Fleury a obligé la SNCF a couper le trafic de la ligne C du RER à 8h30 mercredi matin. La reprise de la circulation est estimée à 14h00.

Aucun train ne circule sur la ligne C du RER depuis 8h30 mercredi matin entre le pont de Garigliano à Paris et la branche Versailles Château Rive Gauche et l'autre branche vers Saint-Quentin-en-Yvelines. La SNCF a repoussé la reprise du trafic à 14h. Elle avait estimé dans un premier temps qu'elle pouvait avoir lieu vers 12h00.

C'est un incendie à l'entrée du tunnel de Meudon Val Fleury qui a obligé la SNCF à interrompre la circulation du RERC.

Sur les autres branches du RER C la circulation est fortement ralentie.

Les trains JILL et VICK au départ de Juvisy sont supprimés.

Les trains SARA (en direction de Saint-Quentin en Yvelines) et ELBA (en direction de Saint-Martin d'Etampes) partent et s'arrêtent à Juvisy.

Le RER C transporte près de 500.000 voyageurs par jour.

