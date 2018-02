Le RER C circulera de nouveau dans Paris à partir de samedi 10 février. Toutes les gares seront desservies à l'exception de Saint-Michel Notre-Dame où des travaux complémentaires doivent avoir lieu.

Le trafic reprend enfin sur le RER C, après 17 jours de fermeture pour cause de crue de la Seine. Toutes les gares de Paris intra-muros seront de nouveau desservies à partir de samedi, à l'exception de Saint-Michel Notre-Dame.

La gare a subi des infiltrations importantes explique la SNCF dans un communiqué. Elle doit rester fermée pour poursuivre des travaux sur la voûte. Les trains ne marqueront donc pas l'arrêt à Saint-Michel jusqu'à nouvel ordre.

La circulation des trains est interrompue depuis le 24 janvier dans sept gares parisiennes du RER C en raison de la crue de la Seine. Quand le fleuve dépasse 5,70 mètres, la montée des eaux nécessite de démonter certaines installations électriques et donc d'interrompre le trafic. Une fois la décrue amorcée, il faut ensuite les remonter et procéder à une série de vérifications avant de pouvoir reprendre les circulations.