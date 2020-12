RER C : reprise progressive du trafic lundi, retour à la normale mardi

Le trafic doit reprendre progressivement lundi 14 décembre 2020 sur la ligne C du RER. Le retour à la normale est annoncé pour mardi. La circulation avait été interrompue après la chute d'une poutre en béton de près de 400 tonnes sur les rails entre Austerlitz et Bibliothèque François Mitterrand.

Les usagers du RERC vont pouvoir reprendre leur trajet habituel. Le retour du trafic sur cette ligne, interrompue le 1er décembre 2020 après la chute d'une poutre de près de 400 tonnes sur les rails, est annoncé pour la semaine prochaine.

Retour à la normale mardi 15 décembre pour le RER C

Lundi 14 décembre la circulation du RER C reprendra progressivement. "Les circulations TER et Intercités resteront maintenues au départ et à l’arrivée de Paris Gare de Lyon et de Paris Bercy", indique la SNCF dans un communiqué.

Mardi 15 décembre, "le trafic sera normal sur la ligne C du RER". La circulation des TER et Intercités reprendra normalement au départ et à l’arrivée de Paris Austerlitz dès le début du service.

Les dégâts vont être évalués

La chute de cette poutre en béton avait provoqué beaucoup de dégâts. Dix jours après la chute de la poutre, les ouvriers ont pu la retirer grâce à deux énormes grues ferroviaires et à des trains spéciaux.

"La libération des voies a permis aux équipes de SNCF Réseau de commencer immédiatement les travaux de réparation des installations ferroviaires endommagées, qui avaient été préparées préalablement", précise le communiqué de la SNCF.

à lire aussi RER C : la poutre tombée sur les voies a été évacuée

La SNCF va désormais évaluer les dégâts, il reste encore des gravats sur la voie. Des travaux sur "les rails, les traverses, les caténaires et les installations de sécurité seront menés en urgence sur une durée de 72 heures lors d’une opération coup de poing menée non-stop."