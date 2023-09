RER C : trafic interrompu à Versailles

La circulation est interrompue sur le RER C, dans les Yvelines et dans l'Essonne ce matin.

Attention si vous aviez l'intention de prendre le RER C ce matin dans le département des Yvelines et de l'Essonne ! La circulation est coupée ce matin entre les gares Versailles Chantiers et Massy-Palaiseau dans les 2 sens.

Par ailleurs la circulation est ralentie entre Massy-Palaiseau et Choisy-Le-Roi dans les 2 sens. En raison de ces perturbations, un arbre qui est tombé sur la voie à Vauboyen.

La circulation ne devrait pas reprendre sur ce tronçon avant 8h30.