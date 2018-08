Île-de-France, France

Le trafic est ralenti depuis 6h environ ce mardi matin sur le RER C entre Paris Austerlitz et Massy Palaiseau via Pont de Rungis Aéroport d'Orly. A cause des fortes chaleurs, la SNCF a décidé de prendre "des mesures préventives" en allongeant le temps de parcours "de 5 à 10 minutes" sur tous les trains de la journée.