Gare de Lyon : de grosses perturbations sur les trains et RER ce dimanche en raison d'un accident de personne

Un accident de personne en gare de Maisons-Alfort perturbe les lignes de TGV depuis la gare de Lyon et la ligne de RER D, dimanche 19 juin. Des gares ne sont plus desservies jusqu'à la fin du service et le rythme des trains est fortement ralenti.