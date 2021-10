RER D et E : les nouvelles rames auront deux ans de retard

Avis au passager des RER D et E bondés : vos nouveaux trains auront deux ans de retard... Alstom devait livrer les quelques 250 rames cette année, mi-2021, finalement ce sera pour mi-2023 selon un audit de SNCF Voyageurs. De quoi énerver la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), Valérie Pécresse. Elle dénonce "un naufrage industriel" et a écrit aux PDG de la SNCF et d'Alstom pour exiger qu'ils trouvent des solutions de remplacement, à leurs frais.

"Selon les informations fournies par vos équipes, la livraison de la 1ère rame RER NG sera retardée à mi-mai 2023 alors qu'elle devait initialement être livrée mi 2021", s'insurge la présidente d'IDFM dans un premier courrier adressé au PDG de la SNCF. La SNCF a mené l'appel d'offres et opère les lignes de RER concernées. Au total, Alstom et Bombardier, qui ont fusionné depuis la signature du contrat, sont censés fournir jusqu'à 255 rames de nouvelle génération "NG" (125 pour le RER D et 130 pour le RER E), pour un montant de 3,75 milliards d'euros financé par IDFM. "L'audit mené cet été par SNCF Voyageurs a révélé des retards répétés, du fait principalement de défauts d'organisation relevant d'un manque manifeste de maîtrise du processus industriel, inconcevable de la part d'un leader mondial du secteur", écrit-elle dans un second courrier à l'attention d'Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom, dénonçant une situation "totalement inacceptable".

Des nouvelles rames pour plus de ponctualité

Les rames nouvelle générations (RER-NG) avaient été commandées début 2017 et les premières devaient arriver sur la ligne D dans le courant de l'année, avec pour promesse l'amélioration du confort mais aussi de la ponctualité des nouveaux trains. "Ce naufrage industriel porte gravement atteinte à l'amélioration du service attendue par les millions de voyageurs empruntant ces lignes au quotidien et j'exige que vous mobilisiez à vos frais tous les moyens nécessaires afin d'y remédier", ajoute Valérie Pécresse, convoquant le PDG d'Alstom pour une audition devant IDFM. Dans la missive adressée au PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, Valérie Pécresse constate que le futur opérateur des lignes n'a "pas été en mesure d'empêcher ces dérives de planning successives" après avoir lui-même décalé le processus de deux ans et demi avec des retards lors de l'appel d'offres. Elle exige que la SNCF demande 64 millions d'euros de pénalités pour ce retard sur la première tranche du contrat (1,55 milliard d'euros) qui concerne 71 rames.

Début octobre, Valérie Pécresse s'était déjà insurgée contre un surcoût de 1,7 milliards d'euros de la part de SNCF Réseau sur le chantier d'une branche du RER E, qui inclut un gigantesque tunnel entre Paris et La Défense notamment.