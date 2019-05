RER D : la réorganisation de la ligne ne satisfait pas encore complètement les usagers

Le RER D est la troisième ligne la plus fréquentée d'Europe. Il y a eu une refonte en décembre. Le bilan présenté mercredi par la SNCF indique que la ligne est désormais plus fiable. Ce n'est pas l'avis des associations d'usagers comme SADUR. Son président était sur France Bleu Paris à 07h15.

Paris, Île-de-France, France

Comment va le RER D ? Cette ligne est l'une des plus fréquentée d'Europe avec 615.000 voyageurs par jour. Elle vient d'être complètement réorganisée par la SNCF.

Une réorganisation qui commence à porter ses fruits selon la SNCF

Le 9 décembre 2018, le RER D a été revu. Aujourd'hui, il y a d'avantage de trains, ils sont plus ponctuels et les informations sont plus lisibles. En 5 mois d’exploitation, le bilan est positif, indique la SNCF qui a relevé un taux de ponctualité en hausse de plus de 4 points (87,7%) pour l’ensemble de la ligne.

L’Etoile de Corbeil (branches de la Vallée de la Seine, de Malesherbes et du Littoral) au sud de la ligne, qui fonctionne aujourd’hui de manière autonome, atteint même 92,6% de ponctualité.

Tous les jours, 28 000 voyageurs supplémentaires arrivent à monter dans leur RER D à l’heure. Le nombre de trains supprimés sur l’ensemble de la ligne a été réduit de 20% (et de 75% pour l’Etoile de Corbeil).

Pour accompagner la refonte de la ligne D, Île-de-France Mobilités a également renforcé 13 lignes de bus sur plusieurs réseaux entre Juvisy et le secteur de Milly la Forêt.

Globalement, les voyageurs de la ligne D se disent plus satisfaits de la qualité du service avec un taux de satisfaction en hausse de 7 points par rapport à 2018 (de 44% à 51% - source enquête IFOP), indique la SNCF.

Encore des efforts à faire selon les voyageurs

"Nous on n'a pas vu beaucoup d'améliorations", affirme Jonathan Magano, président de SADUR, l'association d'usagers du RER D. Il était l'invité de France Bleu Paris ce jeudi à 07h15.

La mise en correspondance de certaines branches ne satisfait pas certains usagers. Il constate aussi que beaucoup de trains courts circulent et que pas mal de trains ont été supprimés ce qui provoque une surcharge de voyageurs pour les trains qui roulent.

Quant à l'amélioration de l'information voyageurs, il estime qu'il y a des efforts de faits mais ce n'est pas suffisant. Il y a des écrans en gare qui ne fonctionnent plus. Certaines annonces sonores sont inaudibles.

C'est là-dessus que la SNCF doit faire un effort, estime le président de SADUR.