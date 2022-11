RER grenoblois : Emmanuel Macron annonce son soutien au projet, "excellente nouvelle" pour Christophe Ferrari

C'est un train urbain qui pourrait rallier d'ici 10 à 15 ans Crolles et Rives, le Grésivaudan et le pays voironnais, en passant par Grenoble avec des trains tous les 1/4 d'heures. Un RER Grenoblois qui était un peu une chimère , mais qui depuis ce dimanche 27 novembre, est un peu plus réel. Car ce qui manquait - le soutien de l'Etat, le budget - est peut-être arrivé : dans une vidéo YouTube, Emmanuel Macron se dit favorable au développement de ces RER dans 10 métropoles de France . Et Grenoble en fait visiblement partie, se félicite le président de Grenoble Alpes Métropole, Christophe Ferrari.

ⓘ Publicité

Dans sa vidéo, Emmanuel Macron a précisé : "Le RER, ce n'est pas que sur Paris. Dans les 10 principales villes françaises où il y a thrombose, trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transports urbains. C'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie."

Grenoble dans les villes sélectionnées ?

Emmanuel Macron s'est borné à fixer l'objectif, sans fixer de calendrier ni chiffrer les investissements nécessaires. C'est la Première ministre Elisabeth Borne, chargée de la planification écologique, qui devra détailler puis superviser ces grands travaux, a précisé l'Elysée.

La présidence rappelle que la loi orientation des mobilités votée sous le précédent quinquennat a ouvert à la voie, avec une quinzaine de projets à l'étude ou au stade de la réflexion. Il s'agit donc de "mettre un coup d'accélérateur" pour donner la priorité à dix d'entre eux, ajoute un conseiller élyséen, en évoquant parmi les probables villes sélectionnées Lille, Bordeaux, Lyon, Grenoble et Aix-Marseille.