RER métropolitain bordelais : l'État se dit prêt à mettre 150 millions d'euros sur la table

"L'État sera au rendez-vous avec des moyens". Clément Beaune est à Bordeaux ce vendredi pour amorcer le projet d'accélération de la mise en œuvre du RER métropolitain. Il a affirmé que la part de l'État serait à hauteur de 150 millions d'euros, dans le cadre de l'engagement prévu par le contrat de plan état-région. "Un ordre de grandeur" précise le ministre.

"Lancer ces RER pour de vrai"

Bien que le plan de financement global ne soit pas encore prêt, car il faut encore attendre les parts qu'alloueront la région Nouvelle-Aquitaine, la métropole et les collectivités, l'État bouclera de sa poche avec cette enveloppe de 150 millions d'euros : "Le financement va être évalué, les tracés vont être précisés, et je souhaite que d'ici la fin de l'année on puisse avoir un plan de financement complet pour une première phase de RER métropolitain" explique Clément Beaune. L'objectif étant de mettre en place le projet le plus rapidement possible.

Parallèlement, le cadre juridique du développement des RER métropolitain se dessine progressivement. Dès lundi, une nouvelle loi sera discutée dans l'hémicycle pour "bâtir la phase 2 du plan" déclare Thomas Cazenave, député de la 1ère circonscription de Gironde, et cosignataire de cette loi. "Il y aura un vote qui, j'espère, permettra aux métropoles et aux régions de mettre en place et lancer ces RER pour de vrai" confesse le ministre.

Selon Clément Beaune, le RER métropolitain est "devenu une priorité de l'État" © Radio France - Hugo Deschamps

20 nouvelles rames pour la ligne Bordeaux-Marseille

Autre volet, la rénovation de certaines lignes ferroviaires, à l'image de la Bordeaux-Marseille. Le ministre a annoncé le renouvellement de l'entièreté du parc de trains : "20 nouvelles rames et 450 millions d'euros portés par l'État" explique t-il. La livraison de ces nouveaux trains est prévue pour 2027.

Clément Beaune a aussi rappelé l'avancée du projet de la LGV reliant Bordeaux à Toulouse, en affirmant que les premiers travaux commenceront dans les prochains mois.

Le ministre des transports a aussi prévu la même journée de rencontrer Alain Rousset, le président de région, ainsi que Pierre Hurmic.