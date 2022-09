RER Métropolitain bordelais : une consultation publique débute ce mardi

Une nouvelle étape dans la mise en place du RER Métropolitain bordelais. Le projet, initié en 2018 et dont les premières rames circulent depuis 2021 entre Arcachon et Libourne, fait l'objet d'une consultation publique à partir de ce 20 septembre. Chacun peut y participer en ligne, notamment sur le site dédié au RER Métropolitain, jusqu'au 19 novembre.

Cette concertation porte notamment sur les quelques travaux nécessaires à la mise en œuvre du RER, à hauteur de 590 millions d'euros. S'il circulera sur trois lignes de de TER déjà existantes (Libourne-Arcachon, Langon-Saint-Mariens/Saint-Yzan et Bordeaux/Pessac-Pointe de Grave), des aménagements des gares de terminus doivent en effet être réalisés. L'arrivée du RER métropolitain entraîne également la construction de la gare du Bouscat-Sainte-Germaine et la réouverture de la gare Talence-Médoquine. Elles doivent respectivement entrer en service en 2023 et 2025.

Concertation en ligne et réunions publiques

Le RER Métropolitain, dont la mise en service complète est prévue à l'horizon 2030, permettra à 54 gares et haltes ferroviaires girondines d'être desservies toutes les demi-heures chaque jour, entre 6h et 22h. Il devrait donc permettre, selon la SNCF, de doubler la fréquentation des trains avec 40.000 clients attendus lors de sa mise en service définitive.

Des réunions publiques sont également prévues dans plusieurs communes concernées par l'arrivée de cette nouvelle offre de transport, entre le 26 septembre et le 7 novembre.