RER métropolitain : "C'est une rupture d'égalité pour les habitants de Haute-Gironde"

Une proposition de loi sera débattue en début de semaine prochaine pour accélérer le développement du RER métropolitain. En Gironde, le projet est bien lancé. Trois lignes sont prévues, Libourne/Arcachon, Bordeaux/Pessac et Langon/Saint-Mariens. Mais des élus et habitants du Médoc et de Haute Gironde craignent de ne pas en profiter. Christian Hamard est le président de l’Amicale des usagers du train, il estime que 17.000 véhicules circulent par jour entre Bordeaux et Blaye et que ce serait une bonne raison pour remettre le train en place et intégrer dans le RER métropolitain, la ligne Blaye/Saint-Mariens. "Blaye, c'est la seule sous-préfecture de Gironde qui n'a pas le train explique Christian Hamard*, c’est une rupture d’égalité entre les habitants."*

