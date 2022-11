RER métropolitain : dans le Médoc, desservi d'ici 2030, le sentiment d'être "la dernière roue du carrosse"

"On a l'habitude". À Lesparre-Médoc , une réunion publique sur l'arrivée du RER métropolitain dans le Médoc, prévue entre 2028 et 2030, s'est tenue le 2 novembre. Alors que les premières rames circulent depuis 2021 entre Arcachon et Libourne, les Médocains seront les derniers Girondins à voir leur trafic ferroviaire augmenter.

"On est toujours la dernière roue du carrosse dans le Médoc, c'est malheureux à dire", estime Sylvie, habitante de Soussans. "À Arcachon ils n'en ont pas besoin, mais on continue de mettre en place des infrastructures. Alors que nous, on en a besoin mais ...", souffle son mari, Bruno. "Ce sont toujours les mêmes qui sont privilégiés", conclut Sylvie.

Marie-Anne, elle, rappelle que les Médocains ont été "les derniers à avoir des trains décents. Cela fait environ 10 ans que nous avons des trains confortables pour les voyageurs sur notre ligne". Mais cette retraitée de Saint-Vivien-de-Médoc salue tout de même l'arrivée du RER métropolitain, qui doit permettre à terme de desservir 54 gares et haltes ferroviaires du département toutes les demi-heures, entre 6h et 22h. "L'offre culturelle, c'est quand même Bordeaux. Donc on a envie de pouvoir y aller de temps en temps", souligne-t-elle.

L'espoir de passer moins de temps dans les transports

Bordeaux justement, Stéphanie y travaille. Depuis un an, elle fait l'aller-retour quotidiennement entre la capitale girondine et Lesparre-Médoc. Si elle n'est pas certaine "de pouvoir attendre" 2030 et l'arrivée du RER métropolitain dans sa commune, cela lui permettrait de passer moins de temps dans les transports. "Aujourd'hui, je ne rentre pas chez moi avant 18h30, alors que je finis à 16h30. Et encore, si mon train de 17h en gare de Bordeaux est là ... Sinon, je suis obligée d'attendre l'heure d'après", explique Stéphanie.

Quant au maire de Lesparre-Médoc, Bernard Guiraud , il regrette aussi que le Médoc soit le dernier territoire girondin à être desservi par le RER métropolitain. Mais il estime que son arrivée est positive : "On est en pleine dynamique, on a beaucoup d'entreprises qui veulent s'installer. Donc cela permettrait aux gens qui habitent la métropole de venir travailler chez nous dans de meilleures conditions", prédit l'élu.

Des horaires de bus inadaptées à ceux des trains

Mais avant que le RER ne se déploie, il faut d'abord penser aux autres modes de transports. "Il n'y a pas de bonnes correspondances entre les bus et les trains aujourd'hui", selon Hannes Linck. Ce responsable associatif à Montalivet précise que "soit les bus arrivent trop tôt, soit ils arrivent trop tard" par rapport aux heures d'arrivée et de départ des trains en gare de Lesparre-Médoc. Ce qui entraîne des temps des trajets beaucoup plus importants. "S'il y a de bonnes correspondances à partir de Montalivet, il faut deux heures pour aller à Bordeaux. Mais c'est plutôt 3h30 en général", assure Hannes Linck, qui propose de mettre en place un "nœud de communication intermodal" en gare de Lesparre-Médoc, c'est-à-dire de faire coïncider les horaires des bus avec ceux des trains.

"Nous allons faire une réunion de travail, mettre tout le monde autour de la table pour regarder ce que l'on peut faire", répond Frédéric Mellier, président de la commission transport de la région Nouvelle-Aquitaine . "Il faut qu'effectivement les correspondances, même si elles ne sont pas de cinq minutes, soient assurées entre les bus et les trains".

Une dernière réunion publique sur le RER métropolitain est en tout cas prévue ce 7 novembre à Bordeaux, à partir de 18h30 au siège de la métropole. La consultation publique se poursuit en ligne, sur le site dédié au projet ferroviaire , jusqu'au 19 novembre.