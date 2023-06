RER métropolitain : où en est le projet du sillon lorrain ?

L'avenir des RER métropolitains devant l'Assemblée Nationale à partir de ce vendredi 16 juin. Une proposition de loi Renaissance est étudiée par les députés pour permettre de lancer les premiers projets de "Services express régionaux métropolitains" comme ils sont rebaptisés dans cette loi. C'est une volonté d'Emmanuel Macron annoncée en novembre dernier : créer des RER dans certaines grandes villes de France. En Lorraine, un projet était déjà dans les cartons : des liaisons express de Nancy au Luxembourg en passant par Metz et Thionville. Si ce n'est pas encore signé, le projet semble avancer selon la région Grand Est.

Quels financements ?

Un premier tour de table a d'ailleurs été réalisé selon le vice-président de la Région en charge des mobilités Thibaud Philipps : 400 millions d'euros répartis entre les Etats français et luxembourgeois, la Région et les collectivités. Pas suffisant puisque le projet est estimé à plus de 600 millions. L'objectif de ce RER : proposer des trains toutes les sept minutes de Nancy au Luxembourg. Un axe majeur pour Thibaud Philipps : "le sillon lorrain est pour nous le tuyau principal de circulation. C'est aussi de travailler toutes les ramifications auprès de ce tuyau principal avec des correspondances faciles pour desservir le territoire lorrain dans son ensemble".

La SNCF pourrait transporter à terme 22 000 personnes sur cette ligne contre moins de 9 000 aujourd'hui. A quelle échéance ? Ce sera progressif selon la région Grand Est. En rallongeant les quais et en proposant des rames doubles, on pourrait atteindre les 11000 places par jour en 2024. Le véritable RER est lui attendu d'ici 2028/2030 après de gros travaux de signalisation, d'aiguillage et de voierie, à condition que les financements suivent.

Un projet ambitieux mais dont se méfie Dimitri Janczak, membre de l'Association des Voyageurs du TER Metz-Luxembourg (AVTERML ) en charge des questions techniques : "inscrire un projet dans une loi ne veut pas dire qu'il y a le budget nécessaire. C'est là que se situe notre inquiétude. C'est toujours sur ce genre de détail qu'on bloque [...] Aujourd'hui, aucun homme politique de la Région ne peut dire qu'on sera en mesure de transporter des personnes toutes les 7 minutes 30 de manière fiable et régulière à partir du moment où on a que deux voies de Thionville à Bettembourg. Aujourd'hui, c'est irréaliste".