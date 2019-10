RER : réseau perturbé le week-end de la Toussaint

D'importants travaux sont prévus sur le réseau francilien, au cours du week-end de la Toussaint. Des perturbations sont à prévoir sur les lignes B,D,C et A du RER, ainsi que sur les ligens L,J et N. Un dispositif de prise en charge est prévu.

Île-de-France, France

Tout le week-end, du 1er au 3 novembre, d'importants travaux sont prévus sur le réseau francilien. La circulation de certains trains sera interrompue ou réduite. Des travaux qui concernent notamment la modernisation du RER B, la création de la liaison aéroportuaire (CDG Express) et la mise en service d'un nouveau poste de commande à distance des circulations à Achères, dans le cadre du projet EOLE. Un dispositif exceptionnel de prise en charge sera déployé par SNCF Transilien durant tout le week-end.

Modernisation du RER B Nord

La modernisation du RER B Nord et la préparation de la liaison aéroportuaire vont entraîner plusieurs chantiers, menés en parallèle, entraînant la fermeture de la ligne d'Aulnay-sous-Bois à Roissy CDG. Il s'agit d'avancer sur la création de nouvelles voies de garage pour les RER B à Parc des expositions. En parallèle, le programme de renforcement de la ligne se poursuit, dans le but de réduire le nombre des incidents liés à l'infrastructure. La plate-forme de Paris Nord, datant des années 80, sera entièrement déposée et refaite sur 200 métres.

Ces travaux impliqueront la fermeture de la ligne B, entre Aulnay-sous-Bois et CDG 2. Les RER B et D partiront et arriveront de la Gare du Nord, en surface.

Aucun RER D, entre Chatelet Les Halles et Gare de Lyon, dans les deux sens.

Pour rejoindre les aéroports CDG 1 et 2 TGV :

Mitry-Claye/Aéroport CDG 2 TGV , emprunter le RER B jusqu'à Mitry-Clay, puis la ligne L1

Mitry-Claye/ Aéroport CDG 1, emprunter le RER B jusqu'à Mitry-Claye puis la ligne L1bis

Pour se rendre en gare de Sevran Beaudottes, Villepinte et Parc des expositions:

Au départ d'Aulnay-sous-Bois, le Bus L2 desservira toutes les gares d'Aulnay-sous-Bois jusqu'à CDG1.

Projet EOLE

Les travaux concernent la mise en service du poste de commande à distance d'Achères et l'aménagement de la gare d'Epône-Mézières. Ce sera une nouvelle étape dans le projet EOLE qui prolonge le RER Eà l'ouest, notamment. 300 personnes seront mobilisées, au cours du week-end.

La ligne L sera fermée entre Paris Saint-Lazare et la Défense, ainsi qu'entre Sartrouville et Maisons-Laffitte, jusqu'à dimanche midi. Des bus de substitution seront mis en place.

La ligne A sera fermée entre Nanterre Préfecture et Cergy le Haut, jusqu'à dimanche midi / Nanterre Préfecture et Poissy / Rueil Malmaison et Saint-Germain en Laye. Des bus seront mis en place

La ligne J sera fermée entre Paris Saint-Lazare et Mantes la Jolie, via Poissy.

La ligne J sera également interrompue entre Pontoise et Gisors, pour des travaux de modernisation des voies.

La ligne N sera interrompue entre Mantes la Jolie et Plaisir Grignon. Des bus de substitution sont mis en place pour desservir toutes les gares, toutes les 60 minutes.

Un week-end de travaux sur le RER C

En raison de la création d'une voie dédiée aux TGV, entre Massy Palaiseau et Orly, la ligne C sera perturbée dans les deux sens. Aucun train, entre Musée d'Orsay et Massy Palaiseau via Pont de Rungis.

Des bus de substitution sont mis en place.

Ce week-end de la Toussaint, les travaux de mise en accessibilité concernent Pont Cardinet (Ligne L), Savigny le Temple, Le Mée et Cesson (RER D), Viroflay Rive Gauche ( ligne N et RER C), Issy RER (RER C).

Outils d'information des voyageurs

