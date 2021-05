RER Vélo : les associations posent des panneaux sur les 60 premiers kilomètres

De nouveaux panneaux rouges, verts et bleus, ont fleuri le long des routes franciliennes. Ils balisent le futur RER Vélo, un réseau de 650 km de pistes cyclables sécurisés imaginé par le collectif Vélo Ile-de-France. Mercredi soir, 70 bénévoles d'associations de cyclistes ont posé 500 panneaux directionnels pour baliser trois futures lignes du réseau, soit 60 km de pistes cyclables.

Fixées sur des poteaux, ces pancartes indiquent la direction à suivre pour les cyclistes. Elles reprennent les couleurs et les lettres du RER : rouge pour la ligne A1 (Paris-Cergy-Pontoise), bleu pour la ligne B2 (Paris-Claye-Souilly) et vert pour les lignes qui longent le RER D dans le Val-de-Marne (Paris-Villeneuve-Saint-Georges) et l'Essonne (Draveil-Evry).

L'objectif de cette action est aussi de "montrer aux candidats aux régionales et départementales qu'il y a une demande très forte en Ile-de-France pour un réseau cyclable continue et sécurisé", explique Louis Belenfant, directeur du collectif Vélo Ile-de-France. "Les associations montrent la voie et appellent les collectivités à compléter et mailler le réseau dès le lendemain de l’élection".

Pour interpeller les candidats, le collectif a également lancé une plateforme sur Internet baptisée YesWeBike. Les Franciliens sont appelés à témoigner et signer en faveur développement du vélo. Le site a déjà recueilli plus de 5400 signatures. Une campagne qui porte ses fruits puisque plusieurs candidats aux élections régionales se sont déjà engagés à réaliser tout ou partie de ce RER Vélo.