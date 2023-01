Réseau Cap Cotentin : une fréquentation record en cinq chiffres

Lancé en août 2021, le réseau de transport Cap Cotentin a réussi "le pari de la mobilité", indique le président de l'agglomération, David Margueritte. Un pari qui repose sur trois grands piliers : développement durable, attractivité du territoire et pouvoir d'achat.

2,5

Principal symbole des bons chiffres du réseau : entre septembre 2021 et novembre 2022, la fréquentation des sept lignes intercommunales a été multipliée par 2,5. Au mois de novembre 2022, ces lignes ont enregistré 34.184 validations de tickets. "En comparaison avec l'ancien réseau exploité par Maneo, la fréquentation a été multipliée par cinq", indique l'agglomération. Certaines lignes connaissent même des résultats impressionnants, comme la ligne C (Cherbourg/Saint-Pierre-Eglise/Saint-Vaast-La-Hougue/Valognes) : en un an, sa fréquentation a bondi de 63% entre novembre 2021 et novembre 2022. 104.000 voyages ont été validés sur cette ligne depuis le 1er juillet 2021.

10

Concernant les lignes urbaines, le réseau de Cherbourg-en-Cotentin, là aussi, la progression est forte : +10% de voyages en plus depuis le lancement de l'offre. Un pic de fréquentation de 317.582 validations a été enregistré en septembre 2022. Le maillage a été revu pour répondre aux usagers : la nouvelle ligne 2 (qui regroupe les anciennes 2 et 7) a vu sa fréquentation doubler par rapport à 2021 ; +89% pour la ligne 6 (qui regroupe les anciennes 8 et 9).

3

Depuis le 7 mars 2022, le train à un euro est un succès sur la ligne Cherbourg/Valognes : le nombre de voyageurs a été multiplié par trois. Jusqu'à une quinzaine d'allers-retours est disponible par jour. Le premier train Cherbourg/Valognes est disponible à 5h43, et le dernier Valognes/Cherbourg à 0h05.

513

D'abord réservé à Cherbourg-en-Cotentin, le service de transport Cap à la demande a été étendu à l'échelle de toute l'agglomération à l'été 2022. Au total, 513 points d'arrêts ont été définis : une offre unique en France. Depuis le 1er juillet 2022, 16.755 voyages ont été réalisés avec Cap à la demande. Désormais, l'agglomération a pour objectif de stabiliser la localisation des points d'arrêt en concertation avec les mairies. Des poteaux doivent être installés d'ici la fin du premier trimestre 2023. Sur les douze secteurs du Cotentin, celui situé à l'est de Cherbourg (Bretteville, Digosville, Mesnil au Val) est le plus demandeur avec 1.113 voyages en novembre 2022.

750

L'offre de vélos à assistance électrique (VAE) continue de se développer fortement. La flotte est passée de 85 vélos en 2019 à bientôt 750 à la mi-janvier 2023. "La liste d'attente se réduit", commentent les services de l'agglomération du Cotentin.

