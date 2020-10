Bus Citéline Thionville-Fensch : le retour à l'ancien réseau ne fait pas que des heureux

Les vacances de la Toussaint approchent, et les usagers de Citéline, le réseau de bus du Thionvillois et du val de Fensch, vont de nouveau devoir changer leurs habitudes. Avec le retour de l'ancien réseau, de nouvelles difficultés se présentent.

A partir de ce lundi 19 octobre, l'ancien réseau de bus du réseau Citéline va être réinstauré dans la Fensch et le Thionvillois, aux horaires qui étaient en vigueur l'an dernier en période de vacances scolaires. Et le lundi 2 novembre, après les vacances de la Toussaint, ce seront les horaires de la période scolaire qui s'appliqueront. Le nouveau réseau de bus, entré en vigueur au 1er septembre, n'aura donc tenu que deux mois.

Rentrée catastrophique

Il faut dire que de nombreux usagers avaient laissé entendre leur incompréhension, face à ce nouveau réseau qu'ils jugeaient inefficace et incohérent. Une association d'usagers s'est même créée pour faire remonter leurs doléances au Smitu, le syndicat mixte qui gère le réseau, et la société Trans Fensch, qui en est l'exploitante.

Familles lésées

Mais ce nouveau réseau avait quand même ses adeptes. Dans certains quartiers, à Hayange, Fontoy ou Yutz, ces nouvelles lignes avaient révolutionné le quotidien des habitants, dans le bon sens du terme. Laurent Morel, par exemple, habite avec sa famille dans le quartier Saint-Nicolas-en-Forêt, sur les hauteurs d'Hayange, près du collège Hurlevent. Un quartier qui a gagné de 2 à 3.000 nouveaux habitants ces dernières années, avec la construction de plusieurs lotissements.

Avant, Laurent Morel et sa famille n'utilisaient jamais le bus : les deux seules lignes qui desservaient le quartier n'allaient pas bien loin. En septembre dernier, ils ont eu accès à quatre nouvelles lignes, qui les emmenaient jusqu'à Thionville. L'aînée de Laurent, en apprentissage au CFA et en alternance dans un salon de coiffure, pouvait donc se déplacer en toute indépendance. A la rentrée, Laurent et son épouse vont devoir recommencer les allers-retours en voiture pour les déplacements de leurs filles. Surtout, leurs abonnements, 250 euros au total, ne serviront plus à grand chose. "On remet l'ancien réseau, mais sans prendre en compte les améliorations, déplore le père de famille. Surtout que le nouveau réseau va revenir en mars !"

Un 3ème changement de réseau en mars

Ce n'est pas une blague, le Smitu l'a annoncé à l'association des usagers de Citéline il y a quelques jours : avec le retour du nouveau réseau, amélioré et corrigé au 1er mars 2021, ce sera le troisième changement de réseau en une année scolaire. Ce qui fait bondir le président d'Usag'ThiFensch, l'association des usagers du réseau Citéline : "On est littéralement tombés de notre chaise, témoigne Yan Rutili. Ce nouveau changement va nécessiter un temps de rôdage. Les retards vont s'accumuler une nouvelle fois, or cela va léser les lycéens, car ces retards sont comptabilisés dans le système d'orientation Parcoursup. Nous plaidons pour un retour de ce nouveau réseau, co-construit avec les usagers et usagères, en septembre 2021."

En attendant, regardons ce que l'on peut faire pour que toutes les familles puissent continuer à bénéficier de ce service public - Yan Rutili

Pour les familles qui seraient embêtées par le retour à l'ancien réseau, l'association des usagers des Citéline, leur conseille de faire appel au service de transport à la demande Citélo.