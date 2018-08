Périgueux, France

À partir de ce lundi 3 septembre, vous allez pouvoir monter à bord de la nouvelle navette, électrique et hydraulique, qui sillonne le centre-ville de Périgueux. Mais ce n'est pas la seule nouveauté du réseau Péribus cette année. De nouvelles lignes et nouveaux tarifs sont mis en place.

L'objectif est de simplifier la vie des utilisateurs et de rendre le réseau plus accessible. La Grande Boucle, intérieure et extérieure, qui desservait les centre-ville de Périgueux et son agglomération, est supprimée. Elle est remplacée par les bus A, B, C et D qui passeront par les pôles majeurs du réseau : la gare, la place Bugeaud, les allées Tourny et le Centre de la communication.

Cinq lignes de quartier, baptisées K1, K2, etc... complètent les trajets entre le centre-ville et les zones d'activités en périphérie.

Sept parkings-relais gratuits en périphérie de Périgueux

Pour convertir les automobilistes aux transports en commun, sept parkings-relais ont été construits. Ils sont gratuits et permettent de laisser sa voiture à l'entrée de périgueux pour finir son trajet en bus.

À partir de lundi, vous pourrez vous garer à Mériller, Charriéras, Cré@vallée nord et sud, Lesparat, Aquacap, Auchan et en face du parc des expositions à Chancelade. Ces parkings sont reliés au centre de Périgueux par 6 lignes express (E1, E2...).

Enfin, 11 lignes de rabattement (R1, R2, et ainsi de suite) parcourrent toute l'agglomération. Elles sont plutôt destinées aux scolaires, mais sont ouvertes à tous.

De nouveaux tarifs

Côté tarifs, Péribus tente de séduire ceux qui ne jurent que par leur voiture en proposant des forfaits à prix attractifs. Le forfait mensuel, pour tout le monde, passe de 25 à 15 euros. Il offre des trajets illimités sur tout le réseau.

Pour les séniors (+ de 65 ans), le pass coûte 8 euros par mois pour des voyages illimités. Les plus jeunes (moins de 26 ans) devront payer 12 euros mensuels pour la même prestation. Un pass illimité pour une journée coûtera 3 euros.