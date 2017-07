Réseau Stan : la hausse des tarifs est pour la semaine prochaine

Les tarifs du réseau Stan, dans l'agglomération nancéienne, vont augmenter de 1,8% en moyenne le 1er août prochain. Les hausses sont variables selon les forfaits.

Les usagers du réseau Stan commencent à avoir l'habitude. Comme l'année dernière à la même période, le prix du ticket de bus et de tram va augmenter à Nancy et dans les dix-neuf autres communes de l'agglomération. Une hausse moyenne de 1,8% au 1er août.

Dix centimes de plus pour le Pass 10

Dans le détail, le forfait illimité mensuel va passer de 28,50 à 30,50 euros. Le prix du Pass 10 (le plus utilisé) va augmenter de dix centimes pour passer à 9,50 euros. En revanche, le prix du ticket unitaire ne bouge pas. Tous les détails sont sur le site internet du réseau Stan.

"Cela peut paraître important, mais nous sommes largement en dessous des tarifs pratiqués par les autres villes qui sont comparables à Nancy en terme de réseau, estime Bertrand Mazur, directeur adjoint en charge des transports à la Métropole du Grand Nancy. On peut comprendre que certains estiment qu'il y a moins de bus. Mais quand l'année dernière nous avons adopté l'optimisation du réseau, il s'agissait d'être plus conforme à la demande et aux besoins de déplacement des gens."