Réseau TAO à Orléans : gros changements en vue à partir de janvier

Ce n'est pas une révolution, mais quand même : le réseau de TAO, les transports en commun de la métropole d'Orléans, va connaître des changements en profondeur à compter du 3 janvier prochain. La carte du réseau va en effet être redéfinie, avec l'objectif d'être plus performant d'un point de vue économique et écologique

En finir avec les bus qui roulent à vide

L'idée est d'abord d'en finir avec les bus qui roulent à vide. "Aujourd'hui, il y a des bus et même des grands bus avec une capacité de 50 places qui roulent avec seulement 2 voyageurs à bord, voire aucun : ce n'est plus possible, en terme de coûts financiers et en terme de pollution", insiste Romain Roy, vice-président de la métropole en charge des Transports. Pour remédier à cela, certaines lignes vont être modifiées voire supprimées, et à la place, le système de transport à la demande va être largement étendu.

La nouvelle carte du réseau TAO à compter du 3 janvier prochain, avec les 4 zones de "Résa TAO" - DR Orléans Métropole

Le transport à la demande, connu sous le nom Résa TAO, c'est une sorte de transport Uber en version collective et à un moindre prix. Comme pour un taxi, vous appelez pour réserver un trajet à l'heure de votre choix, une petite navette de 6 à 8 places vient vous chercher et vous amène à un point de raccordement du réseau. Ce service n'est disponible que dans l'Est de la métropole mais à partir de janvier, il sera proposé aussi aux extrémités Nord, Sud et Ouest, tous les jours de 6h à 21h.

Combleux n'aura plus de ligne régulière

Il remplacera de fait des lignes régulières - notamment 16 lignes transformées en lignes scolaires, c'est-à-dire qui ne circuleront qu'aux heures d'entrées et de sorties des établissements scolaires ; d'autres lignes seront carrément supprimées. Ainsi, la commune de Combleux ne sera plus du tout desservie par une ligne régulière. "Mais aujourd'hui Combleux n'a qu'un branchement sur la ligne 8, avec une fréquence très modérée et une très faible fréquentation, note Romain Roy. Demain, avec le transport à la demande, les habitants de Combleux bénéficieront d'un bien meilleur service."

"Cette redéfinition de la carte du réseau a d'ailleurs été approuvée par l'ensemble des maires de la métropole", affirme Christophe Chaillou, le président d'Orléans métropole. Elle sera présentée aux habitants lors d'un "TAO tour", qui débute dès vendredi 15 octobre et qui fera étape dans les 22 communes.

Davantage de trams en soirée et la création d'un bus de nuit

Autre évolution majeure pour le réseau TAO : une offre renforcée en soirée et la nuit. Actuellement, à partir de 21h, le tramway passe toutes les 30 minutes. A partir de janvier, ce sera toutes les 15 minutes de 21h à 22h, et toutes les 20 minutes de 22h à 00h30 (heure de fin de service). "C'est vraiment un besoin qui a été très clairement exprimé lors des Assises de la transition écologique", souligne Romain Roy.

A cela s'ajoute la création d'un bus de nuit : baptisée ligne N, cette nouvelle ligne reliera dès janvier la Source à Libération, en passant par le centre-ville, et circulera les jeudis, vendredis, et samedis de minuit 30 à 4h30 du matin, à raison d'un aller-retour par heure. Il s'agit là de répondre à une demande récurrente, notamment de la part des étudiants. Un agent de sécurité sera systématiquement présent à l'intérieur du bus.

Itinéraire de la future ligne N, la ligne de bus nocturne - DR Orléans métropole

Une flotte de bus renouvelée au tiers

Parallèlement, le renouvellement de la flotte de bus du réseau TAO se poursuit. D'ici février 2022, ce sont 29 bus électriques, 23 bus hybrides et 3 bus thermiques qui entreront en service : cela représente un renouvellement de près d'un tiers (le parc total étant de 185 bus) et un investissement de 45 millions d'investissement. L'âge moyen des bus TAO va ainsi être ramené à 8 ans, contre 12,3 ans actuellement. De quoi éviter les problèmes de pannes qui ont été parfois déplorées ces dernières années.

L'enjeu est aussi d'attirer à nouveau les usagers qui se sont éloignés des transports en commun avec la crise sanitaire. Au premier semestre 2021, la fréquentation s'est élevée à 12,7 millions de voyages : c'est mieux que lors du premier semestre 2020 (10,2 millions de voyages) mais encore très loin du premier semestre 2019 (18,8 millions de voyages).