La galère des usagers du réseau de transports de l'agglomération d'Avignon

Depuis ce lundi matin, le réseau de transports en commun Région Avignon (TCRA) est largement perturbé. La deuxième phase des travaux du tram a commencé et les lignes de bus évitent ces zones de travaux. Au grand damne parfois des usagers.

La galère commence pour les usagers des bus dans l'agglomération d'Avignon. La deuxième phase des travaux du tramway a commencé, perturbant l'ensemble des lignes de bus avec des parcours modifiés. Depuis ce lundi, une quinzaine d'agents TCRA, gilets rouges sur les épaules, informent les usagers aux arrêts de bus les plus importants.

À l'arrêt Porte de l'Oulle au nord d'Avignon, les questions sont déjà nombreuses. Entre les lignes coupées en deux pour éviter les travaux et les horaires qui ont changé, cela donne une belle pagaille.

Ayem et sa petite fille utilisent tous les jours la ligne 4. "C'est pas pratique, c'est un peu compliqué. D'habitude mon bus passe par la gare routière, par la gare du centre. Je suis perdue et ne sais pas comment faire" explique la jeune femme.

"Je suis perdue" Partager le son sur : Copier

Certains terminus ont changé, Océane ne peut plus rentrer chez elle directement via la ligne 4. Elle prendra donc une navette Citizen. "Cela me permet de remonter la rue de la République plus vite que si j'étais à pied", tempère l'adolescente. Mais attention, ces navettes ne roulent qu'entre 7h et 9h et 16h et 18h30.

Christophe Sainson est agent d'information chez TCRA. "Aux heures, dites creuses, il faut qu'ils se déplacent par leurs propres moyens. C'est ça qui les dérange le plus souvent", admet l'agent. Lui et ses collègues resteront aux arrêts de bus principaux de l'agglomération jusqu'à ce mercredi.