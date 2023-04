Réserver un créneau en ligne pour passer son permis de conduire sera bientôt possible dans le Haut-Rhin

Un nouveau service va permettre aux candidats de réserver leur créneau de permis de conduire en ligne dans le Haut-Rhin. La plateforme, baptisée " RDV Permis ", sera disponible le mardi 2 mai.

Elle est déjà effective dans 76 départements du territoire. Le candidat peut soit créer un compte sur l'application de réservation et poursuivre les démarches avec une école de conduite ou en candidat libre ; soit mandater son auto-école pour l'inscrire.

Le candidat pourra alors choisir le jour et l'heure dans lequel il souhaite passer son permis. Un candidat libre doit obligatoirement déclarer en ligne le proche qui l'accompagnera le jour de l'examen et fournir un véhicule équipé de double commandes le jour de l'épreuve.

Pour éviter les réservations abusives et limiter l'absentéisme, toute place réservée et non utilisée entraînera un délai de 40 jours avant la nouvelle réservation.

Une plateforme dédiée aux auto-écoles est également mise en service.