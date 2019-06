Retards à répétition à la SNCF, la fédération des aveugles porte plainte

Des dizaines de passagers du train Bruxelles Montpellier de mercredi soir qui devait être direct ont du changer de gares à deux reprises, et passer la nuit à Paris à cause de deux retards successifs. Dans ce train se trouvait le président de la fédération des aveugles de France, il va porter plainte

Montpellier, France

Après la galère des passagers SNCF bloqués six heures sous un tunnel mardi soir sans courant et sans climatisation entre Paris et Montpellier, voici la galère des passagers d'un train Bruxelles-Montpellier mercredi. Leur train a pris du retard dès le départ de la capitale belge et la rame qu'il devait accrocher à Lille ne les a pas attendus. Ils ont donc changé de gare à Lille pour attraper un train qui les a conduit gare du Nord à Paris, mais là encore le train a pris du retard, et ils n'ont pas pu avoir la correspondance gare de Lyon à Paris.

La SNCF a planté les passagers sans aucune assistance, pas même un hôtel à proposer. Dans ce train se trouvait notamment le président de la fédération des aveugles de France qui habite Montpellier, Vincent Michel. Très choqué par cette mésaventure, d'autant qu'un vieux monsieur de 92 ans se trouvait avec lui dans le train et qu'il n'a pas été mieux traité que lui.

"On laisse des gens vulnérables sur le quai d'une gare à Paris un soir de déluge"

Vincent Michel a bien essayé de faire retarder le train Paris-Montpellier pour attraper cette correspondance en vain "Nous avons utilisé la ligne accès plus, la ligne d'urgence qui est destinée aux personnes handicapées en cas de problème majeur. J'ai demandé à ce que le train au départ de Paris gare de Lyon soit retardé d'un quart d'heure. Vous m’excuserez mais 15 mn de retard pour un TGV à la SNCF c'est quotidien ! Ils n'ont pas voulu prendre cette responsabilité. Ce qui me choque c'est qu'on laisse des gens vulnérables sur le quai de la gare un soir de déluge à Paris, on assume pas sa responsabilité. On nous a même dit qu'on avait pas d'hôtel à nous proposer"

"Nous allons porter plainte pour obtenir une condamnation de la SNCF"

La fédération des aveugles va porter plainte pour elle mais aussi pour tous les passagers de ce Bruxelles Montpellier "Nous étions très nombreux puisqu'il y avait le congrès des notaires à Bruxelles où j'étais présents avec de nombreux notaires. Ce qui me met en colère c'est les retards à répétition. Si je vous faisais le compte des retards que j'ai, puisque je prends le train au moins 2 fois par semaine, c'est scandaleux. Nous allons porter plainte pour faire bouger les lignes et obtenir réparation et une condamnation de la SNCF, parce que ça suffit"