Retard du trafic ferroviaire et routier entre Nice et Monaco, le coup de gueule des patrons monégasques

Les patrons monégasques soutiennent les salariés qui arrivent en retard entre Nice et Monaco. Ils demandent à la région PACA de s'occuper enfin de ce problème.

Philippe Ortelli est le président de la fédération des entreprises monégasques. Il était notre invité à 7h50 ce mercredi sur France Bleu Azur.

"Ce n'est plus possible"

Les salariés qui travaillent à Monaco sont très régulièrement en retard. La faute aux embouteillages ou au trafic des trains. Une situation qui inquiète les patrons monégasques, c'est le cri d'alerte lancé par Philippe Ortelli : "Beaucoup trop de salariés arrivent stressés le matin au travail. Ils ont parfois une heure de retard ce n'est plus possible de fonctionner comme ça. Monaco est passé de 30 à 50 000 salariés en 20 ans et les derniers travaux sur la route datent de 1995."