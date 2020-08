Retards de train à répétition dans les Hauts-de-France : le ras-le-bol de la région

Lundi, 1.200 voyageurs sont restés bloqués pendant 7h dans quatre trains entre les Hauts-de-France et Paris. "Une honte et la preuve de la désorganisation de la SNCF", selon la région.

Franck Dhersin est rouge de colère après le retard de quatre trains lundi 3 août entre les Hauts-de-France et Paris. 1.200 voyageurs sont restés bloqués pendant 7h au niveau de Louvres dans le Val d'Oise à cause d'un TER en panne sur la ligne Compiègne-Paris. Pour le vice-président de la région en charge des transports, "c'est une honte et la preuve de la désorganisation de la SNCF".

La liaison entre Amiens et Paris est épouvantable

Selon lui, cela fait dix jours qu'il y a un accident tous les deux jours : "Casse de matériel, surchauffe dû à la chaleur du rail, suicide, caténaire brisée... C'est une succession d'incidents dans ce secteur. Je comprends le désespoir des gens. La liaison entre Amiens et Paris est épouvantable."

La région veut "monter au créneau"

Le vendredi précédent, sur cette même ligne, vers 16h, de nombreux passagers étaient en effet restés bloqués en pleine voie pendant plusieurs heures. C'était cette fois la faute à un train de fret qui a arraché la caténaire au niveau de Creil, selon la SNCF.

Franck Dhersin avoue se sentir "dépassé" par la situation. "Je me sens de plus en plus impuissant. Les trains ne nous appartiennent pas, le personnel n'est pas à nous, la voie non plus. On ne contrôle que les prix ! Mais on va se battre avec Xavier Bertrand [le président des Hauts-de-France]." Il menace d'arrêter de payer la SNCF.