Bourgogne, France

Le constat est sévère, depuis deux ans, l'UFC Que Choisir en Bourgogne dresse un bilan inquiétant de l'évolution de la qualité des trains régionaux en Bourgogne.

Pour cela, l'association s'est tout simplement appuyée sur les données officielles de la SNCF, en comparant les données de ces deux dernières années. Rien que l'an passé par exemple, seulement 88,6% des trains régionaux ont circulé à l'heure !

Des retards surtout aux heures de pointe

Mais plus grave pour l'association de défense des consommateurs, ces retards se concentrent surtout aux heures de pointe, avec un pic en semaine le soir et un taux de retard de 12 % alors qu'il redescend à 7% en heures creuses. Bref inacceptable estime l'association, pour tous ceux et toutes celles qui se rendent ou qui repartent de leur travail ou de leurs lieux d'études. Un résultat qui nous classe au onzième rang des régions françaises.

Des retards en majorité imputables à la SNCF

L'UFC Que Choisir a fait le compte, ce sont 74% des retards qui sont de la seule responsabilité du réseau SNCF. Et c'est là où l'association interpelle la Région et ses élus, car l'organisation des transports ferroviaires fait partie des ses prérogatives. Et pourtant depuis deux ans, depuis l'élection régionale rien n'a changé selon l'association. Bien au contraire, la situation a empiré et pourtant les sanctions infligées à la SNCF ne sont pas plus dissuasives tempête l'UFC.

Plus de pénalités et une indemnisation automatique des abonnés

Pour toutes ces raisons, l'association souhaiterait que la Région Bourgogne-Franche-Comté, comme elle l'avait promis, augmente les pénalité infligées à la SNCF en cas de retards trop nombreux. Elle réclame surtout la mise en place d'une indemnisation automatique des abonnés en cas de retards répétés, pour qu'ils puissent bénéficier d'une réduction sur leur tarif d'abonnement dès lors que les retards s'accumulent, comme c'est d'ailleurs déjà le cas dans d'autres régions de France.

L'UFC Que Choisir attend donc de la Région une réaction d'autant plus forte que l'utilisation du train recule de 0,5% par an depuis 2011, rappelle l'association, ce qui est en contradiction avec les enjeux de la transition énergétique.