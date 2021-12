Retards et annulations à la SNCF : 200 postes supplémentaires annoncés

Les 44 millions d'euros du mois de décembre ne seront pas payés et ceux de janvier non plus. La Région Hauts-de-France maintient le bras de fer avec la SNCF après une deuxième réunion qui a eu lieu ce vendredi midi. Franck Dhersin s'est entretenu au siège régional de la SNCF avec le directeur régional Hauts-de-France SNCF, Frédéric Guichard, et le directeur TER délégué, Jean-Aimé Mougenot.

Plus de 200 embauches

D'après le Vice-Président de la Région, Franck Dhersin, en 2020 TER Hauts-de-France a réalisé 30 millions d'euros de bénéfice. "Ils doivent consacrer ces bénéfices à un meilleur service et à des embauches. Ils m'ont assuré qu'ils allaient faire venir plus d'employés dans la région, j'avais demandé une centaine d'emplois et on m'a promis plus de 200 emplois", annonce Franck Dhersin. Ces recrutements pourraient se faire en interne. Il pourrait donc s'agir d'employés de la SNCF d'autres régions.

Remboursement des abonnements

Lors de cette réunion, la SNCF a annoncé s'être engagé sur un remboursement des abonnements des usagers, "Ces quatre derniers mois ont été calamiteux. La SNCF a promis de faire un geste sans préciser ni son montant ni sa durée", indique le Vice-Président avant d'ajouter que les propositions à ce sujet seront officialisées le 18 janvier prochain lors d'une troisième réunion.

Davantage de communication sur les retards et suppressions

Autre proposition sur la table : la communication. Le souhait d'une meilleure communication au sujet des retards et suppressions de trains a déjà été soumis à la SNCF lors de la première réunion. "La SNCF a mis en place une application qui existe depuis quinze jours, précise Franck Dhersin. Les usagers peuvent s'enregistrer sur l'application de la SNCF afin de recevoir des infos sur les annulations ou retards avant le voyage."

9 axes concernés

"Nous ferons le point avec la SNCF tous les quinze jours sur les 9 radiales les plus touchées." Il s'agira d'observer s'il y a une baisse du taux de suppression des trains qui est de plus de 8,5% ces trois dernières semaines d'après la Région, "on ne devrait pas dépasser les 2,9% et tant que nous n'aurons pas de meilleurs résultats nous ne paierons pas en décembre ni en janvier et nous verrons pour ce qui est du mois de février" martèle le Vice-Président de la Région Hauts-de-France. Les 9 axes concernés qui feront l'objet d'une observation toutes les deux semaines sont :

Versant Nord : Lille - Hazebrouck - Calais - Dunkerque / Lille - Valenciennes - Maubeuge - Hirson / Lille - Béthune - St Pol / Lille -Lens / Lille - Douai - Amiens - St Quentin

: Lille - Hazebrouck - Calais - Dunkerque / Lille - Valenciennes - Maubeuge - Hirson / Lille - Béthune - St Pol / Lille -Lens / Lille - Douai - Amiens - St Quentin Versant Sud : Paris - Beauvais / Paris - Amiens / Paris St Quentin / Paris - Laon

Concernant le taux de trains dont l'horaire est respecté sur ces axes, il est actuellement de 82 à 85 % en moyenne.

De son côté, la SNCF relève quelques avancées. "Le renforcement des équipes par 40 conducteurs et contrôleurs, le renforcement de la capacité de maintenance des matériels, l’apport de 2 nouvelles locomotives et la fin de l’allégement du plan de transport au 8 novembre, ont permis des premières avancées. Ces résultats doivent encore progresser et être consolidés", a précisé le groupe ferroviaire dans un communiqué ce vendredi.

Ces moyens ont permis d'améliorer le trafic sur la ligne Paris - Amiens par exemple, "nous sommes passés de 15% de trains supprimés à 8%. Ces niveaux restent encore beaucoup trop élevés", concède la SNCF.