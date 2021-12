Retards et annulations à la SNCF : "C'est de pire en pire", dit le vice-président de la Région Hauts-de-France

Invité de France Bleu Nord et France Bleu Picardie ce jeudi matin, Franck Dhersin, le vice-président de la région Hauts-de-France chargé des transports a justifié la suspension des paiements à la SNCF compte tenu des retards et annulations sur le réseau TER.

La région des Hauts-de-France a mis sa menace à exécution. Elle a suspendu ses paiements à la SNCF pour l'exploitation des TER. Une réaction aux retards et annulations de trains à répétition. "On aurait du faire un chèque de 44 millions d'euros ce mois-ci", a expliqué ce jeudi matin sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie, le vice président de la Région Hauts-de-France Franck Dhersin avant d'ajouter que "les moyens qui avaient été promis ont été donnés, sauf qu'ils ne sont pas suffisants".

".Je veux bien admettre que le mois de novembre est un mois difficile. Les feuilles mortes, les sangliers, il y a eu des accidents et la Covid redémarre et il manque du personnel. En tout cas, on le constate partout, vous même ici, tous les usagers sur les réseaux sociaux : c'est de pire en pire. Septembre, c'était pas bon. Octobre, c'était pas bon. Novembre, c'est pire encore qu'octobre", déplore Franck Dhersin.

Le problème est bien identifié par le vice-président de la Région. "C'est seulement un problème humain. Il manque des conducteurs, donc les trains sont annulés. Il manque des contrôleurs, les trains sont annulés et il manque du personnel dans les centres d'entretien qui n'arrivent pas à entretenir les rames au fur et à mesure. Donc voilà, les rames ne peuvent pas sortir et souvent on se trouve avec une rame courte alors qu'on devrait avoir une rame longue", précise-t-il.

La SNCF n'a aucune excuse sur le manque de communication

La SNCF doit faire un effort de communication. Selon Franck Dhersin, "trois fois sur quatre, la SNCF sait le soir à 20 heures, que le train de 6h58 du lendemain matin n'aura pas lieu. Il suffirait de communiquer. On a aujourd'hui tous les outils pour cela et les gens seraient prévenus le soir même, tôt le matin, et il prendrait les mesures. Il prendrait leur voiture, ils feraient du covoiturage. Ce que les gens ne supportent pas, c'est d'arriver sur le quai et découvrir une fois sur le quai, que le train n'a pas lieu. Ils ont perdu leur journée".

Une réunion est prévue ce vendredi entre la région Hauts-de-France et la SNCF. Franck Dhersin espère que le responsable des TER en France reviendra avec des propositions.

"On s'est aperçu que la SNCF, au niveau de France, avait fait 30 millions d'euros de bénéfices en 2020. 30 millions d'euros avant impôts. Elle consacrerait simplement 5 millions d'euros là-dessus, ça ferait 100 emplois. C'est une entreprise publique qui appartient à l'Etat que l'Etat, que le premier ministre, que le président de la République tape du poing sur la table et dise au président de la SNCF, qui est nommé en conseil des ministres, fait des efforts", implore le vice-président de la Région Hauts-de-France.