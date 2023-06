Retards et trains annulés ce jeudi sur la ligne Paris-Limoges-Brive à cause des intempéries

La circulation SNCF a été fortement perturbée ce jeudi sur la ligne SNCF Paris-Limoges-Brive. Des chutes d'arbre et de branche et une petite coulée de boue, intervenues au nord de Limoges, ont impacté le trafic. Cinq Intercités ont eu jusqu'à 2 heures de retard et quatre TER ont été annulés.